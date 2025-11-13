¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¡Ê54¡Ë¤¬13Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGOGO¡ªsmile¡Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢½÷Í¥¤Î¹­ËöÎÃ»Ò¡Ê45¡Ë¤¬4·î¤ËÀÅ²¬¸©¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤ËÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ÈÄÉÆÍ¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢Æ±¾è¤ÎÃËÀ­¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹­Ëö¤Ï4·î7Æü¸á¸å6»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Î°À¥±³Ù¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤ËÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ËÄÉÆÍ¡¢