俳優の高橋克典（60歳）が11月11日、公式ブログを更新。先住猫・ミルリィと子猫・ラヴィの愛らしい姿を“にゃん語”を交えて公開し、ファンの反響を呼んでいる。11日、高橋は「こないだのお昼寝」と題してブログを更新。ハートの絵文字をたくさん添えながら「にゃんてかわいい」「うーにゃわいい」「これね、コアラのマーチ」「にゃわいい」とユーモアたっぷりに“にゃん語”でつづり、ふわふわの毛並みとピンクの肉球が愛らしいリ