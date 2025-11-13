判決を受けた原告側岡山・北区 2025年7月の参議院選挙の「一票の格差」を巡る裁判で、広島高等裁判所岡山支部は「違憲状態」と判断しました。選挙無効の訴えは棄却しました。 2025年7月の参院選の「一票の格差」が最大で3倍を超えていたのは憲法違反だとして選挙無効を訴えていたのは、升永英俊弁護士を中心とする全国の弁護士グループです。 議員1人当たりの有権者数が全国で最も少ない福井選挙区を「1票