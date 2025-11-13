アメリカではAI（人工知能）の発展で事務職の需要が大幅に低下、代わって建設業など肉体労働に若者が殺到している──そんなニュースが話題だ。ブルーカラー・ビリオネア（肉体労働の億万長者）という造語も生まれたらしい。人手不足で売り手市場の建設業界 “高齢職人”の引退で若手にチャンス到来全米電気工事士組合の統計によると、組合に所属する熟練工の平均年収は8万ドル（約1200万円）を超える。日本の建設業平均年収51