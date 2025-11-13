【芸能界クロスロード】さわやかなイケメン選手のはずが…男子バレーボール高橋藍の“ウラの顔”10月の改編期は信頼を回復させる絶好機だったはずのフジテレビ。新番組も1カ月を経過したが、依然、低空飛行が続いている。早々に改編が発表されていた午後の情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」。関西テレビがローカルで放送していたものを途中から受ける変則な形だが、視聴率はまるで視力検査のような（1％未満の）数字の日が続