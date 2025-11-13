弁護士の亀井正貴氏が１３日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」で、俳優の広末涼子が過失運転致傷の疑いで書類送検されたことに、１８０キロ以上のスピードを出していたとされることから「実刑はないが、罰金では済まず、正式裁判の可能性も出てきた」と指摘した。番組では広末が過失運転致傷の疑いで書類送検されたことを取り上げた。事故は４月、それから半年以上たっての書類送検について、宮根誠司は「長い？」と質問