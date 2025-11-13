藤井産業 [東証Ｓ] が11月13日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比25.3％増の30.5億円に伸び、通期計画の57億円に対する進捗率は53.6％に達し、5年平均の41.3％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比26.3％減の26.4億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)