今年7月に行われた参議院選挙で「一票の格差」があるままに行われた選挙は違憲状態にあたり、無効だと全国の弁護士グループが訴えていた裁判で広島高裁岡山支部は格差については「違憲状態」と判断しました。 【写真を見る】【速報】今年7月の参院議員選挙「一票の格差」訴訟広島高裁岡山支部「違憲状態」判断 訴状などによりますと、参議院選挙（7月20日実施）では、議員1人あたりの有権者数が最も多い神奈川選挙区と最