（台北中央社）台湾でナンバープレート関連の業務を担う交通部（交通省）公路局の基隆監理站が10日から12日にかけ、「CAT」（猫）の文字が入ったナンバープレートの競売を実施したところ、「CAT8888」が57万6000台湾元（約280万円）で落札された。落札者は13日正午までに代金を振り込めば、希望のナンバーを取得できる。対象となったのは自家用の小型乗用車と小型貨物車で、「CAT」の文字が入るナンバープレートが競売にかけられた