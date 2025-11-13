フジテレビの動画配信サービス・FODでは、2024年にCS・日テレプラスで放送されたドラマ『ラーメンD 松平國光』パイロット版(全4話)を、19日0時から独占配信する。『ラーメンD 松平國光』このドラマは、夕方のニュース番組を舞台に「ラーメンコーナー」の取材・制作に情熱を傾ける通称・ラーメンディレクターを中心としたチームの奮闘を描いた作品。登場するラーメン店はすべて実在する人気店で、実際の店主のエピソードも織り交ぜ