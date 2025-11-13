「売り場で直聞き密着」スーパーなどで、売り場を限定して密着し、そこでお買い物されているお客さんに直撃インタビュー！お客さんオススメの商品やお悩みなどを伺って、専門家からワンポイントアドバイスをいただく企画。＜今回訪れた場所＞ライフ大泉学園駅前店＜出演＞大沢あかね安井レイコ（名誉鍋奉行）＜ご紹介した商品＞・（味の素）鍋キューブ 鶏だしコク醤油 7個入り300円・（ミツカン）〆まで美味しい 寄せ鍋つゆス