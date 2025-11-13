株式会社レオフォトジャパンは、Hasselblad「X2D 100C」「X2D II 100C」用のL型プレート「LPH-X2DII」を11月21日（金）に発売する。 アルミ削り出しのL型プレートで、ベースプレートとサイドプレートで構成。どちらもアルカスイス互換形状となっている。 また、ケーブルが装着しやすいように、サイドプレートはスライドして位置をずらせる。 ベースプレート底