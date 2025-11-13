ファミリーマートは11月14日、若隆景関、安青錦関、玉鷲関、阿炎関の"オフショット"を同社公式Xアカウント(@famima_now)で公開する。大相撲一月場所ご招待キャンペーン○観戦チケットや力士のサイン入りグッズが当たる同社は10月7日より、公共料金・税金・通販代金など各種料金の支払い時にアプリ「ファミペイ」を提示し、スタンプをためてコースを選んで応募すると、大相撲の観戦チケットなどが当たるキャンペーンを実施している