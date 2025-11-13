サクラメント・キングス vs アトランタ・ホークス日付：2025年11月13日（木）開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）最終スコア：サクラメント・キングス 100 - 133 アトランタ・ホークス NBAのサクラメント・キングス対アトランタ・ホークスがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。 第1クォーターはアトランタ・ホークスがリードし34-37で