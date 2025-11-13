ビックカメラは11月12日に、「ビックカメラ有楽町店」（東京都千代田区）と「ビックカメラなんば店」（大阪府大阪市）において、世界的ペットフードブランド「ロイヤルカナン」製品の店頭販売を開始した。●ロイヤルカナン認定販売員に合格した販売員が案内ビックカメラは2024年に、ロイヤルカナンからオンライン販売事業者に認定され、約1年にわたって公式オンラインショップ「ビックカメラ・ドットコム」にて同社製品の販売