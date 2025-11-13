小田原機器 [東証Ｓ] が11月13日後場(15:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常損益は1億8700万円の赤字(前年同期は2億1900万円の黒字)に転落した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の3億8500万円に急拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結経常損益は4200万円の赤字(