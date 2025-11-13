ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 牛舎内で男性が餌を与える機械の下敷きに、死亡を確認 北海道 北海道 STVニュース北海道 牛舎内で男性が餌を与える機械の下敷きに、死亡を確認 北海道 2025年11月13日 15時4分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北海道別海町にある牛舎で13日午前、作業事故が発生した 男性が牛に餌を与えるための機械の下敷きになったとのこと 意識のない状態で病院に搬送されたが、その後、死亡が確認された 記事を読む おすすめ記事 【全文】夫婦で「ばけばけ」出演 柄本時生＆さとうほなみが結婚「本日入籍いたしました」 2025年11月13日 10時35分 「すみませんでした」記者が思わず謝罪…小野田経済安保大臣の逆鱗に触れた“質問” 2025年11月13日 6時0分 整理券に「ハズレ」混ぜて配布 テニプリイベントの混雑対応が物議 2025年11月12日 13時54分 【全文】北京五輪柔道金メダリスト・石井慧「死を覚悟した」医療トラブルで一時″寝たきり″を衝撃告白 2025年11月13日 8時0分 漫画家の榎本由美さんが死去 60歳 代表作に「児童養護施設の子どもたち」など 2025年11月12日 19時13分