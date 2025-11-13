【ベレン＝鬼頭朋子、西原寛人】南米アマゾンの熱帯雨林を違法伐採から守るため、政府は、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が運用する最新鋭の人工衛星「だいち４号」の観測データをブラジルに提供する方針を固めた。衛星の高性能レーダーで伐採を検出し、摘発を支援する。ＪＡＸＡと国際協力機構（ＪＩＣＡ）が近く、ブラジル北部ベレンで開催中の国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）で発表する。アマゾ