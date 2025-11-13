１５日に開幕する聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は、３５００人のボランティアが運営を支える。このうち、東京都が育成支援した国際手話のできる人材を含めて半数近くが手話を使えるという。筆談にも対応できるようにし、「おもてなし」の充実を図る。（松下聖）国際手話が「公用語」「トイレはどこですか」「落とし物をしてしまいました」先月１２日に「国立オリンピック記念青