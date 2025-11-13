過酷な受験戦争で知られる韓国で、大学の入学試験が始まりました。【映像】保護者などに見送られる受験生韓国では13日、全国一斉の大学入試が行われ、今年は約55万4000人の受験生が試験に挑みました。「一度きりの試験なので、失敗したら1年が飛んでしまうから、それが不安です」（受験生）「ドキドキします。頑張れると信じています。ファイティン！」（保護者）円滑に試験を進めるため、警察官約2万人が動員されたほか、英