堺市中区で７月、帰宅中だった３０歳代の女性の後を追い、わいせつな行為や暴行をしたなどとして男が逮捕、起訴された。被害女性の夫（３５）が取材に応じ、被害時の状況を明らかにした。女性が後をつけられて襲われる事件が相次ぐ中、「人ごとと思わず、『いつ何が起こるかわからない』という意識を持ってほしい」と訴えている。（北島美穂）夫によると、スマートフォンに妻から着信があったのは７月１９日午前１時すぎ。電話