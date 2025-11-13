将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は11月13日、京都市の「京都競馬場」で第4局2日目の対局が行われている。本局では開催地の魅力が詰まった全10種類の勝負めしが用意されているが、佐々木八段はまさかの“キャンセル”？休憩中も集中モードで考慮を続ける姿が話題となった。【映像】これを“キャンセル”!? 佐々木八段の豪華すき焼き京都競馬場の