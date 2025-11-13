世界文化遺産「佐渡島の金山」を構成する相川鶴子金銀山の「道遊の割戸」＝2024年4月、新潟県佐渡市【ソウル共同】韓国外務省は13日、新潟県佐渡市の世界文化遺産「佐渡島の金山」の労働者を追悼する韓国独自の式典を21日午前に同市で開催すると発表した。式典は韓国政府主催で、李赫駐日大使が政府代表として出席するほか遺族や韓国政府関係者も参列する。韓国側は、式で読み上げられる追悼の辞に関し、強制性の表現を巡って