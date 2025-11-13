DeNAは13日、11月6日にタイラー・オースティン選手、マイク・フォード選手のウエイバー公示手続きを行い、11月13日に自由契約したと発表した。オースティンは20年にDeNAに加入し、素晴らしい働きを見せる一方で、故障に泣かされるシーズンが多く、来日6年間で規定打席に到達したのは24年の1度のみ。ただ、24年は打率.316で首位打者に輝くなど、その力を発揮した。今季は65試合に出場して、打率.269、11本塁打、28打点だった。