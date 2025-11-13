お笑いタレントの千原ジュニア（51）が、12日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。タフネスぶりを明かした。MCのお笑いコンビ、オードリーの若林正恭（47）がハードスケジュールで活動している千原に「体力とか全然衰えていないですね」と聞くと、「衰えていないです。（スケジュールも）バチバチに入れます」と話した。最近は「（一緒に）旅行に後輩が行くのを、非常に嫌がっています。寝えへん