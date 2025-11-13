日本ハムは13日、孫易磊投手と契約延長が合意に達したことを発表した。孫易磊は球団を通じて「2026年シーズンも北海道日本ハムファイターズでプレーを続ける機会をくださった球団関係者の皆様に感謝しています。そして、再びファイターズファンの皆様にお会いできることを、心より楽しみにしています。2025年シーズンは多くの試合に登板し、選手として貴重な経験を積むことができました。このオフシーズンも引き続き練習に励み