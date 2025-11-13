元日向坂46の佐々木久美（29）が、12日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。グループ卒業後の心境について話した。日向坂のキャプテンだった佐々木は1月に卒業。「グループの仕事がごっそりなくなったっていう感じで、こんな方々と一緒に放り込まれるんだって、今、ちょっと緊張しています」と、この日のゲスト、お笑いタレントの千原ジュニア（51）、ジャングルポケットのおたけ（42）、太田博久