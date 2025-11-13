〈いよいよ「踊る」が帰ってきます！〉「事件は会議室で起きてるんじゃない！現場で起きてるんだ！」あの名台詞で有名な青島俊作刑事が戻ってきた。11月上旬、高輪ゲートウェイシティの一画で来秋公開予定の映画『踊る大捜査線N.E.W.（エヌ・イー・ダブリュー）』のロケ撮影が行われていた。大勢のスタッフが見守る中、颯爽と登場したのが、主人公・青島を演じる織田裕二（57）だ。「脱サラをして所轄の湾岸警察署に配属された警