高市新政権の発足により、日本株市場が再び活気づいている。日経平均やTOPIXは高市政権誕生後に史上最高値を更新し、国内外の投資資金が日本市場へ流入している状況だ。その背景には、高市政権が掲げる経済運営方針「サナエノミクス」が市場参加者の期待を強く刺激している点がある。【こちらも】財政政策諮問会議新メンバー選出で見えた、高市内閣積極財政への本気度「サナエノミクス」とは、安倍政権下で進められたアベノミ