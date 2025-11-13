mozo ワンダーシティは、2025年11月29日(土)より3週に渡る特別な週末イベント「mozo＋Christmas MARKET 2025」を開催します。毎週土日に週替わりで出店店舗が変わるクリスマスマーケットが、昨年より規模を拡大し「1Fステーションコート」と「1Fマルシェコート」の2会場にて開催されます。地元の人気店のスイーツやパンなどのグルメ、mozoのイチオシ店舗が集結し、心温まるホリデーシーズンを演出します。 mozo＋Christmas MA