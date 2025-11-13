女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１４日に、第３５話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）家族にヘブン（トミー・バストウ）の女中であることが知られてしまったトキ（郄石あかり）。さらに司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）に、物乞いとなったタエ（北川景子）の存在も知られてしまっ