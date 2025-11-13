ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１３日、俳優の広末涼子が今年４月に静岡県の新東名高速道路で運転する乗用車が大型トレーラーに追突した事故で広末を同日に過失傷害の疑いで書類送検する方針であることを報じた（その後、書類送検）。広末は、この事故で同乗していた男性に骨折させた疑いがもたれている。番組では事故から書類送検まで７か月かかった理由を元大阪地検検事の亀井正貴弁護士に