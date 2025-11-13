東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」の月替わりフェアとして「クリスマス スイーツ&ベーカリー」を開催。クリスマスカラーや冬のモチーフを取り入れた、ホリデーシーズンを彩る華やかなスイーツとベーカリーが用意されます☆ シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」クリスマス スイーツ&ベーカリー