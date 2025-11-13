兵庫県競馬組合は13日、27日に園田競馬場で行われる「第68回園田金盃」（ダート1870メートル）のファン投票結果を発表した。最も票を集めたのは兵庫競馬史上初の無敗3冠を成し遂げたオケマル（牡3＝盛本、父ニューイヤーズデイ）で5160票。出走意思のある得票数上位6頭に優先出走権が与えられる他、記者選抜馬2頭と、上記の馬で回避馬が出た場合に収得賞金順に繰り上がる予備登録馬によって、23日夕刻に出走予定場が確定する。