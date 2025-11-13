陸上女子のドルーリー朱瑛里（１７）＝岡山・津山高＝が、米ワシントン大学の陸上部に加入する。同大陸上部が１３日に公式インスタグラムを更新。「ようこそワシントンへ」と記し、陸上女子のドルーリー朱瑛里（津山高）の合格を発表した。「シェリ・ドルーリーはハスキー（ワシントン大運動部の愛称）です。シェリは３０００メートル走で９分０２秒の記録を持ち、日本からシアトルにやって来る」と記した。投稿された画像には