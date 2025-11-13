「男闘呼組」の元メンバーで歌手、俳優の前田耕陽（57）が13日、大阪市内で新バンド「Rockon Social Club」によるツアーの取材会を行った。同バンドは11月17、18日と12月8、9日にZepp Osaka Baysideでライブ予定。「芸能界に入って、もう大阪（での暮らし）の方が長くなりました。地元なので、どこよりも大阪では盛り上がりたい」と、地元愛をアピール。一方で「でも、まだまだ大阪人には、なりきれていないんですよ。家では（妻の