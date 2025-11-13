千鳥の大悟（45）がディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニー＋）」で2026年に独占配信する日本発のオリジナルバラエティー番組「DAIGO Project」（仮）の企画＆プロデューサーを務めることが13日、分かった。同日、ウォルト・ディズニー・ジャパンが発表した。ディズニー＋で大悟が企画・プロデュースする初のグローバルコンテンツ。コメントを寄せた大悟は「極秘プロジェクトなので今は何も言えません！」とし「こ