【サモエドもふもふ巾着2】 11月19日～ 順次発売 価格：1回300円 サモエドもふもふ巾着2 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「サモエドもふもふ巾着2」を11月19日より順次発売する。価格は1回300円。 本商品は、サモエドの色々な姿をデザインした巾着。もふもふとした感触の生地となっている。 「にっこにこ顔」「おやすみ」「にくきゅう