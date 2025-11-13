ONE Championship（ONE）が12日、11月16日に有明アリーナで開催される「ONE 173」の直前記者会見を行った。会見に出席したK-1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者・武尊は、対戦相手のデニス・ピューリックと超接近フェイスオフを行い、その後は公開練習としてミット打ちも実施した。武尊は前戦では、3月に行われた日本大会で元ONEフライ級ムエタイ王者ロッタン・ジットムアンノンと対戦し衝撃の1R KO負けを喫した。ところが実