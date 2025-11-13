JR東日本グループは11月11日、上野駅を「文化創造HUB」として位置付け、2026年春に同社駅最大級となるゼロカーボンメディアやショールーミングスペースを新設すると発表した。○上野駅を「文化創造HUB」へ同社は、上野駅を文化創造HUBとして位置づけ、駅の"つなげる(HUB)"機能を強化し、世代や国籍を超えて、すべての人が心の豊かさを感じられ、駅とまちが一体的かつ持続的に成長できる共創型まちづくりを推進していく。また、アー