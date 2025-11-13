ファミリーマートは11月18日から、「ファミマのブラック"フライ"デー」キャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。ファミマのブラック"フライ"デーキャンペーン期間中、レジ横ケース内の揚げ物・お惣菜の対象商品を2個買うと、「ファミから(醤油、塩、またはあごだし塩味)」が1個10円で買えるレシートクーポンがもらえる。アプリ「ファミペイ」内で「ファミペイ払い」をすると、さらにもう1枚、ファミからが1個10円で買える