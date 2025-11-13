米ワシントン大陸上部は日本時間１３日、同部のＳＮＳを更新し、岡山・津山高のドルーリー朱瑛里（３年）が来年から加入することを発表した。岡山出身のドルーリーは鶴山中３年時に出場した都道府県対抗女子駅伝で１７人抜きの快走を見せ、注目を集めた。津山高入学後も１５００メートルで活躍。１年時の全国高校総体で３位、昨年４月のＵ２０アジア選手権で金メダル獲得し、Ｕ２０世界選手権にも出場した。直近では、２日に