デル・テクノロジーズ（以下、デル）は11月13日、「Dell PowerProtect」ポートフォリオの機能強化について発表した。これにより、高速でスマートなサイバーレジリエンスの実現を支援するという。○ポートフォリオ拡大の背景サイバー脅威が高まる中、レジリエントな組織の構築はもはやITだけの問題ではなく、中核的なビジネス戦略となっている。サイバー攻撃を受けた際に重要なデータを保護し、迅速に回復できるかどうかが、事業継