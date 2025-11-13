女子ゴルフの伊藤園レディースは14日から3日間、千葉・グレートアイランド倶楽部で開催される。メルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）は13日、プロアマ戦に出場して最終調整した。今大会で優勝すれば無条件で初の年間女王に輝く。また単独5位以内に入れば、他の選手の順位次第で戴冠が決まる。節目の試合となるが「年間女王になりたい思いは強いし、早いうちに決められたらいいなという思いはもちろんあるけど、自