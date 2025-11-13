静岡第一テレビ（Ｄａｉｉｃｈｉ―ＴＶ）は、第１０４回全国高校サッカー選手権大会決勝を１５日午後１時３０分から３時３０分（最大３５分延長）までライブ配信する。最多優勝を誇る藤枝東の１０大会ぶり優勝か、夏冬２冠を目指す浜松開誠館かー。高校生たちの熱いプレーを元日本代表ＦＷ城彰二さんが解説する。