13日朝、埼玉県入間市を通る圏央道でトラックや乗用車などあわせて5台が絡む事故があり、2人が死亡し、3人がケガをしました。警察などによりますと13日午前5時半すぎ、圏央道外回りの入間インターチェンジ付近でトラックや軽乗用車など5台が絡む事故がありました。トラックが渋滞の列にいた乗用車に追突し、そのはずみで前にいた軽乗用車とトラック2台が次々と玉突きで衝突したとみられています。この事故で、いずれも軽乗用車に乗