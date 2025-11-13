女優の入来茉里（35）が13日、自身のインスタグラムを更新。「婚活」を始めたと明かした。入来は「婚活はじめました笑」と記し、動画をアップ。動画では「12」の番号札を付けた婚活の設定で「入来茉里です。趣味はゴルフ、サウナ、麻雀です」と語っている。テキストの投稿では「趣味はゴルフ、サウナ、麻雀って言ってるけど競馬も好きです笑」と補足した。その上でテレビ東京系「婚活ヌマ子の憂鬱」（土曜深夜1時25分）の15日、22