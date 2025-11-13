元AKB48メンバー柏木由紀（34）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。同じくゲスト出演した大家志津香に“お局”と呼ばれるようになった原因があったと、本音トークで不満をぶつけた。2人はAKB48時代からの「仲良しコンビ」として登場。グループのヒット曲「会いたかった」をもじった「本音をぶつけ合い！あっ言いたかった」のコーナーで、柏木は大家に対し「私をAKB48のお局に仕立てたの、しーちゃ