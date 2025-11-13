ソフトバンクは１３日に２０２６年春に活動を開始予定のジュニアユースチーム（中学生硬式野球チーム）「福岡玄界灘ボーイズ」の初代監督にホークスＯＢの嘉弥真新也氏（３５）が就任することを発表した。今後は発足に向けて来年中学１年生になる世代の選手たちの選考を進めていく予定。募集人数は１６名程度で、応募多数の場合は、書類や練習体験会での選手選考を行うという。嘉弥真氏は「このような大役をいただき、うれし