元「ＡＫＢ４８」の柏木由紀（３４）が１３日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。自分のことをスマホなどで検索（エゴサーチ）しているということで、良くも悪くも本人の印象に残っている投稿の数々が、クイズ形式で紹介された。ＡＫＢの名曲「Ｅｖｅｒｙｄａｙ、カチューシャ」ならぬ、柏木は毎日エゴサ。その理由をこう明かした。「大好きです。もうこの世の自分の書き込みを１個も見落としてな